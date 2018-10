© foto di Federico Gaetano

Krysztof Piatek ha fatto otto. Perfetta la sua partita a Frosinone e altri due gol per la vera rivelazione di questo inizio di campionato. Preziosi si sfrega le mani e ancora una volta è riuscito a pescare un centravanti di razza che farà fare fortuna al suo Genoa. Non ci sono più aggettivi per descriverlo, semplicemente fantastico e implacabile.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5