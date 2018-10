Le pagelle di Piatek: seconda gara a secco. Tanto lavoro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda partita consecutiva a secco, la prima a Marassi, e questa è già una notizia. Krzysztof Piatek non è andato a segno nella sfida del Genoa contro l'Udinese e sono state tante le chiacchiere sul rigore non calciato dal polacco che sarebbe stato utile per allungare nella classifica marcatori. Anche senza gol ha comunque dato il suo contributo in campo, essendo sempre un punto di riferimento al centro dell'attacco.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6