© foto di Image Sport

È poco incisivo, non ha grossa precisione, alle volte viene risucchiato dalla difesa avversaria e non tocca grossi palloni. Krzysztof Piatek è alle prese con la solita incapacità, da parte del Milan, di portare viveri alla propria prima punta. Alle volte ci mette del suo, anche se poi è glaciale dal dischetto, nonostante la pressione che gli monta sulle spalle. La sufficienza è più un premio che altro, spesso è indispettito e non riesce a dare il meglio di sé: sarà un altro campanello d'allarme?

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5,5

TuttoMercatoWeb.com: 6