© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La sfida tra giovani bomber tra Krzysztof Piatek e Lautaro Martinez è stata vinta senza dubbio da l'argentino dell'Inter e il giorno dopo il derby il bilancio è impietoso per il polacco, visto che non è mai riuscito a essere pericoloso. Colpa dei compagni che lo hanno cercato poco? Colpa di Skriniar e De Vrij che quando in giornata rendono la vita difficile a chiunque? Colpa della pressione che la stracittadina mette addosso? Difficile capire il reale motivo ma per una sera è l'uomo invisibile, tanto da toccare soltanto 17 palloni 96 minuti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5