Le pagelle di Pinamonti - Gol da urlo: qualità e grinta per i ciociari

© foto di Federico Gaetano

Secondo gol da subentrato con la maglia del Frosinone per Andrea Pinamonti. Se contro la SPAL la sua rete era stata ininfluente ai fini del risultato, il bolide scagliato alle spalle di Lafont regala al Frosinone un punto importante. Il migliore in campo per La Gazzetta dello Sport: "Rapace quanto conta esserlo. Destro d'alta scuola all'incrocio dei pali. E ora potrà presentarsi davanti alla sua squadra, l'Inter, col petto in fuori". Parole d'elogio anche da Tuttosport: "Segna un gol tanto importante quanto bello. Qualità e grinta".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

La Nazione: 8