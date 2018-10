Le pagelle di Pinamonti: prima gioia in A. Tutto in due minuti

© foto di Federico Gaetano

Tutto in due minuti per una gioia che aspettava da tempo. Andrea Pinamonti ha messo a segno il suo primo gol in Serie A e gli ci sono voluti soltanto 60 secondi dal momento del suo ingresso in campo per mettere la sua firma sullo 0-3 del Frosinone a Ferrara contro la SPAL. L'attaccante ha fatto in tempo anche a prendere il cartellino giallo dopo essersi tolto la maglia ma sicuramente avrà altro da ricordare nel suo pomeriggio al Paolo Mazza.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5