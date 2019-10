Le pagelle di Pioli: compleanno agrodolce. Il Milan resta mediocre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buona la prima, ma solo a metà per Stefano Pioli, allenatore del Milan raggiunto all'ultimo secondo dal Lecce, 2-2 il finale di San Siro. Voti misti per il tecnico rossonero, tra chi come noi e La Gazzetta dello Sport (entrambi 6,5) ne premia i passi in avanti: compleanno agrodolce, scrive in particolare la rosea. E chi invece mette in evidenza come ci sia ancora da lavorare (Tuttosport) o come il Milan resti mediocre, nonostante il direttore d'orchestra, nel caso del Corriere dello Sport.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

MilaNews: 6