Le pagelle di Pioli: disastro viola. La Fiorentina non c'è più

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ennesima prestazione sotto tono dei suoi e campionato che a dieci giornate dalla fine non ha praticamente più niente da dire per la sua Fiorentina. Stefano Pioli non è stato in grado di dare la scossa e la squadra viola non è mai riuscita a pungere, non lottando quando avrebbe dovuto. Un solo punto nelle ultime tre contro Atalanta, Lazio e Cagliari: serve un cambio di passo, soprattutto pensando alla Coppa Italia di fine aprile.

Pioli

I VOTI:

FirenzeViola.it: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere Fiorentino: 5

La Nazione: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5