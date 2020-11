Le pagelle di Pioli: ha trasfigurato il Milan. E piace persino nella gestione dei cambi

Se Ibrahimovic è il braccio di un Milan bello e primo in classifica, Stefano Pioli è mente e demiurgo dei successi rossoneri. “Pur con una prestazione non brillantissima, il Milan continua a vincere: si può guardare al futuro con grande serenità”, scriviamo su TMW. Per la Gazzetta merita addirittura 7,5, non fosse altro per aver tenuta alta l’attenzione e la competitività e per farsi seguire dalla squadra. Per Tuttosport “piace persino nella gestione dei cambi”, mentre Repubblica scrive che “ha trasfigurato il Milan”.