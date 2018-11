Le pagelle di Pioli - I cambi non convincono: critiche inevitabili

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sua Fiorentina viene rimontata per l'ennesima volta. Quarto pareggio consecutivo, sempre con il risultato di 1-1 e sempre dopo essere andata in vantaggio. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico viola non ha colpe, anzi, sono troppi i peccati di gioventù dei suoi. 5,5 è il voto assegnato dal QS-La Nazione all'allenatore viola: "Insiste con lo stesso modulo, la squadra lo segue in parte: manca la cattiveria per chiudere il match". Più severo il giudizio di Firenzeviola.it: "I cambi (pure quelli tattici) non mutano né il passo della squadra né l’inerzia della gara. Il pari (il quarto consecutivo) arriva peraltro con troppi singoli che si limitano a osservare. Non aveva gradito le critiche dopo la gara con la Roma, ma in questo modo cresce soltanto la delusione. E le critiche sono inevitabili".

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

La Nazione: 5,5

Firenzeviola.it: 6