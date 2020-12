Le pagelle di Pioli: il Milan è maturo. E lui la vince con turnover e cambi azzeccati

Torna in panchina in campionato e il suo Milan prosegue nella grande cavalcata in testa alla classifica. "Supera anche questa a pieni voti", scriviamo su TMW. Il Corriere dello Sport sottolinea come con la Samp sia arrivata "un'altra vittoria senza Ibra e con i cambi azzeccati", per un successo di forza e carattere che respinge l'assalto dell'Inter. Tuttosport invece spiega come, nonostante l'affanno, il Milan abbia oramai raggiunto una maturità tale che gli consente di vincere anche gare giocate non benissimo.

Le pagelle di Pioli

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

la Repubblica: 7