Seconda sconfitta della sua gestione (quattro punti in quattro partite finora), il solito svenimento dell'ultima parte di gara rovina tutto e il cambio Rafael Leao-Paquetà peggiora le cose. Eppure, almeno fino a quel momento, il Milan di Stefano Pioli non era andato affatto male. Con un buono sviluppo di gioco che - come al solito - difficilmente riesce però a dar vita a nitide occasioni da rete, lasciando Piatek ancora troppo isolato là davanti. Due insufficienze lievi, dunque, e altrettanti 6 per il tecnico rossonero, sconfitto ieri sera dalla squadra del suo passato, la Lazio.

Questi i voti di Stefano Pioli:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

MilanNews: 5,5