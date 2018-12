Le pagelle di Pioli - La crisi viola coinvolge anche il tecnico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora una volta sconfitto dalla Juventus e da Massimiliano Allegri. La Fiorentina perde in casa con i bianconeri ed il tecnico viola non è esente da colpe. Voto 5 da La Gazzette dello Sport: "Se il tuo centravanti non prende palla per due volte in area piccola, il problema del gol si complica parecchio. Ma in generale è una Fiorentina timida, che si consegna un po' troppo facilmente al suo destino di sconfitta". Stesso voto dal QS-La Nazione: "La lunga crisi della Fiorentina coinvolge anche l’allenatore. Scelte e differenze tecniche a parte, la determinazione della squadra non è quella sperata".

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

QS-La Nazione: 5