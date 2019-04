© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha toccato probabilmente il punto più basso della sua stagione e Stefano Pioli è adesso in bilico, come confermato anche dal comunicato pubblicato ieri sera dalla società viola sul proprio sito ufficiale. La squadra non è sembrata essere con lui al 100% e questa non è certo una buona notizia, perché se da un lato il campionato non deve dire più nulla ai viola il prossimo 25 aprile, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, c'è una partita che può salvare l'intera stagione dei gigliati.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

QS: 4

Tuttosport: 4,5