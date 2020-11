Le pagelle di Pioli - Tutti d'accordo sul voto. Sconfitta che deve far partire una riflessione

Serata decisamente storta per il Milan di Stefano Pioli. La prima dopo parecchie settimane di successi. “Sconfitta meritata e che deve far pensare”, scriviamo su TMW, pensiero condiviso anche dalla Gazzetta: “Ora occorrone riflessioni profonde, perché non si tratta di qualche difettuccio ma di una sbandata totale”. Il suo Milan, per il Corriere dello Sport, è meno motivato di altre volte ed i 5 cambi dall’inizio, contro un avversario di qualità, sono sembrati decisamente troppi.

Le pagelle di Pioli

TMW 5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5

la Repubblica 5

Corriere della Sera 5