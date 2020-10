Le pagelle di Pioli: uscire ai preliminari sarebbe stato un fallimento

Uscire ai playoff di Europa League sarebbe stato un fallimento. Poi il rigore di Calhanoglu e la lotteria dal dischetto salvano Stefano Pioli e il suo Milan. Costretto a fare i conti con una squadra decimata, il tecnico rossonero non indovina anche la scelta Maldini (come evidenzia La Gazzetta dello Sport, che comunque gli assegna 6). 5,5 per il Corriere dello Sport ("ha tanti uomini fuori, ma il Diavolo si tiene stretta l'Europa"), sufficienza per Tuttosport ("il Milan passa al cardiopalma, ma la sua squadra per larghi tratti non convince"9.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

MilanNews: 6