Le pagelle di Pirlo - Ancora esperimenti, ma il risultato all'esordio in Champions gli dà ragione

Buona la prima in Champions League per mister Andrea Pirlo, che torna a Torino con tre punti dalla difficile trasferta di Kiev. Dopo le sorprese di inizio campionato, anche stavolta non sono certo mancati gli esperimenti, tra Bonucci sul centrodestra, Chiellini centrale e altre novità tattiche, proprio come sottolinea La Gazzetta dello Sport odierna: "Probabilmente sperimenta anche la notte: così vediamo Chiellini in mezzo, Danilo a sinistra, Ramsey seconda punta. Qualche idea si materializza, Morata sorprende anche lui, ma dategli un regista". "Schiera una squadra offensiva e ordinata coi giocatori nelle posizioni giuste", è invece la lettura più cauta del Corriere dello Sport. Se è vero che alla Juve vincere è l'unica cosa che conta, all'esordio in Europa il 'Maestro' non ha sbagliato niente (o quasi).

Questi tutti i voti odierni di Andrea Pirlo:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoJuve: 7