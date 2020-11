Le pagelle di Pirlo: Juve senza idee e continuità, non inventarsi nulla aiuta solo il Benevento

La Juventus non va oltre l'1-1 a Benevento e su Andrea Pirlo piovono altre critiche. "Non inventarsi niente aiuta soltanto il Benevento", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 5 in pagella. Il Corriere della Sera sottolinea come a livello di idee, ritmo e personalità la Juve di ieri sia poca cosa e la continuità resta un miraggio. Stesso voto da Tuttosport e mezzo punto in più dal Corriere dello Sport, secondo cui a Benevento mancano le forme e un'idea che indichi una strada.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5