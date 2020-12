Le pagelle di Pirlo: Juve tipo Barcellona, col Parma i 90' più promettenti della sua gestione

E' una Juventus intensa, corale, globale e fatta di possesso palla, colpi di classe e ritmi alti. Insomma, quella vista a Parma è una delle migliori versioni della squadra di Andrea Pirlo da quando quest'ultimo s'è seduto in panchina. Per La Gazzetta dello Sport l'allenatore bianconero merita un 8 in pagella perché "la Juventus difende in avanti e soprattutto attacca sull'1-0, sul 2-0, sul 3-0" e i 90' col Parma sono i più promettenti della sua gestione. Il Corriere dello Sport la descrive come "bellissima e spietate, travolgente e prepotente. Juve tipo Barcellona". Per Tuttosport, voto 7 a Pirlo, è "un segnale di cambiamento". Il Corriere della Sera sostiene che i passi in avanti in classifica certificano la crescita dei bianconeri.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7