Le pagelle di Pirlo - La Juve è un cantiere grande "come il ponte sullo Stretto"

vedi letture

Una Juventus ancora in costruzione, anzi un "cantiere grande come il ponte sullo Stretto", come analizzato da La Gazzetta dello Sport. I bianconeri di Andrea Pirlo faticano ancora, come spiega il Corriere della Sera: "La Juve pareggia in contropiede e poi soffre contro una neopromossa". Tuttosport analizza alcune mosse effettuate del nuovo allenatore: "Il sistema di gioco anti-Crotone va interpretato. La coppia Chiesa-Kulusevski dialoga già benino. Un dubbio forte: perché non è entrato Dybala?"

I VOTI DI PIRLO:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5