Le pagelle di Pirlo: la Juventus subisce troppo, Barcellona di un'altra categoria

Nessuna gioia alla seconda in Champions per Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus, battuta ieri per 2-0 dal Barcellona in casa, doveva fare i conti con tante assenze di peso, ma non è riuscito a domare i blaugrana. Voti bassi, sui quotidiani in edicola oggi: i tre sportivi sono tutti concordi sul 5 in pagella. Così La Gazzetta dello Sport si concentra su un aspetto: "Fatica in fase difensiva e quando il Barcellona ha spazio non viene fermato". Mentre il Corriere dello Sport, dopo aver messo in evidenza le differenze nei cambi (Koeman cambia un attaccante con un attaccante, Pirlo un attaccante con un mediano), sottolinea: "La Juve subisce così tanto che sembra appartenere a una categoria diversa da quella del Barcellona". E Tuttosport chiosa: "Una Juventus prevedibile in attacco e in affanno quando il Barcellona cerca la profondità".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

TuttoJuve: 5