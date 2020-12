Le pagelle di Pirlo - Prima sconfitta in A, una brutta figura che non ammette alibi

Una Juve che non è Juve. E’ questo l'esordio del commento dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport alla pagella di Andrea Pirlo che ieri ha raccolto il primo ko in Serie A.. La formazione bianconero è stata sconfitta pesantemente per 3-0 dalla Fiorentina in un match dove sono stati pochissimi i lampi positivi. "Ok, l'arbitraggio. Ok l'uomo in meno - scrive invece Tuttosport - Ma una delle peggiori figure del decennio bianconero non ammette troppi alibi".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

La Stampa: 5