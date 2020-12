Le pagelle di Pirlo: sfrutta i cambi, ma la Juve non s'accende. Manca un gioco equilibrato

Pur senza eccellere, la Juventus batte il Torino in rimonta e si accaparra i tre punti nel Derby della Mole. Malgrado una prova tutt'altro che brillante, i bianconeri hanno la meglio e Andrea Pirlo può esultare per il primo derby da allenatore vinto, sfruttando bene i cambi. "Però bisogna tenere conto della prestazione deludente e delle difficoltà di costruzione contro squadre chiuse", sottolinea La Gazzetta dello Sport che gli assegna 6 in pagella. Stesso voto dal Corriere della Sera, così come da Tuttosport secondo cui "Manca un rendimento equilibrato per tutto il match". Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6