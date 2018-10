Le pagelle di Pjaca: la forma manca, ma non è solo quello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il grande acquisto dell'estate della Fiorentina non riesce a incidere. Marko Pjaca è stato tra i peggiori tra i viola nella sfida di ieri all'Olimpico contro la Lazio e la storia della scarsa forma fisica inizia a non reggere più. Serve un cambio di passo, Stefano Pioli gli ha dato dei consigli anche nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro i biancocelesti, oltre che confermargli la fiducia, forse per anche troppi minuti.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5

FirenzeViola.it: 5