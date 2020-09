Le pagelle di Pjaca - La rivincita di Marko: gol dopo due anni per lasciarsi alle spalle gli infortuni

"Un gol che in A mancava da due anni e alcune giocate che danno fiducia". Marko Pjaca, come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, ieri pomeriggio si è preso una bella rivincita. Contro la sfortuna, contro gli infortuni, contro i suoi detrattori. Entrato al 69' al debutto con la maglia del Genoa, l'esterno offensivo di proprietà della Juve ha infatti riassaporato la gioia della rete (dal lontano 2018) per il 4-1 finale col Crotone. Un'intuizione di mister Maran, una scommessa del ds Faggiano, che potenzialmente - se i problemi fisici non si metteranno di nuovo nel mezzo - possono riconsegnare alla Serie A e, fra un anno, alla Juve un talento cristallino.

Questi tutti i voti odierni di Marko Pjaca:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

GenoaNews1893: 7