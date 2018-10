Le pagelle di Pjaca: sinistra o destra, sempre evanescente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adesso Marko Pjaca inizia a essere un problema per la Fiorentina. Praticamente inesistente per tutto l'arco della gara e poco importa se Stefano Pioli lo schieri a destra o a sinistra: il croato è assente in ogni zona del campo. La società ha puntato molto su di lui in estate ma per il momento il numero 10 ha disatteso le aspettative e sia Mirallas che Eysseric insidiano, giustamente, il suo posto da titolare.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5