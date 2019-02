© foto di Federico De Luca

Anche nella gara di ieri contro l'Inter in molti, pensando alla prestazione di Marko Pjaca, potrebbero aver pensato di chiamare la trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Sempre fuori dal gioco, mai decisivo e preuccupantemente avulso. Il bel giocatore che aveva convinto la Juventus a comprare il suo cartellino non esiste più e il problema a questo punto è più del club bianconero che in estate dovrà inventarsi qualcosa per far tornare il croato sui suoi veri livelli.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5