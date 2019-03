© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima il gol che ha dato il vantaggio alla Juventus, poi l'ingenua espulsione che ha rimesso il Napoli in partita. La gara di Miralem Pjanic al San Paolo è riassumibile brevemente in questo modo, con il centrocampista che ha finalmente interrotto il digiuno della Vecchia Signora su punizione. A causa del rosso la sua serata non è stata certo perfetta ma i giudizi sono comunque positivi. Adesso il bosniaco riposerà a causa della squalifica e questa potrebbe non essere una brutta notizia per Allegri, che lo avrà al 100% per la sfida che vale una stagione contro l'Atletico Madrid all'Allianz Stadium il prossimo 12 marzo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5