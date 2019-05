Le pagelle di Pjanic: dormita clamorosa su Lukic. Distratto dal mercato?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Più protagonista sul mercato che sul campo, punzecchia Tuttosport. Colpevole sul gol di Lukic, lancia il vantaggio del Toro con la più clamorosa delle dormite: per Miralem Pjanic un momento difficile e dopo la brutta prova contro l'Ajax, in Champions League, la conferma in campionato, nella sfida più sentita dal pubblico di Torino. Giudizi unanimemente pessimi per il bosniaco, ritenuto il principale colpevole per il brutto primo tempo giocato dalla squadra di Allegri ieri.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4,5

La Stampa: 4

TuttoJuve.com: 5