Mi chiamo Miralem e risolvo i problemi, ormai è chiaro: Miralem Pjanic è diventato il Mr. Wolf di questa Juventus. "Dopo la punizione al Brescia, l'arcobaleno alla SPAL che sblocca la sfida", scrive oggi La Gazzetta dello Sport per motivare il suo 7 in pagella. Addirittura 8 per noi di TMW, con la conferma che il centrocampista bosniaco è stato il miglior giocatore dei bianconeri in questa prima fase della stagione. D'altronde, è ancora lui che contro gli estensi tira avanti la baracca, firma un gol splendido per l'1-0 e mette il suo zampino anche nell'azione del raddoppio. Cosa chiedergli di più?

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

TuttoJuve.com: 7,5