Le pagelle di Pjanic: il suo Barça non c’è. Per il Corsera è il miglior ex possibile

vedi letture

Miralem Pjanic prova a brillare contro il suo passato, ma non ci riesce nel 3-0 subito dal Barcellona in casa contro la Juventus. “Palleggia come può - scrive La Gazzetta dello Sport, voto 5,5 - nemmeno male. Sognava il Barça, lo ha avuto in taglia XS”. Stesso voto per il Corriere dello Sport: “La squadra attuale non c’è, a differenza della sua ex”. E anche per Tuttosport: “Tenta di dare ritmo alla squadra, inascoltato”. Molto negativo il 4 del Corriere della Sera: “Il miglior ex che possa capitare, orizzontale e soporifero”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 4