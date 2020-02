© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'errore sul gol di Borini è la foto sulla sua gara, ma c'è altro: il Verona, a quel ritmo, gli toglie l'ossigeno. E Mire non trova mai la strada". La Gazzetta dello Sport di oggi analizza così la prova insufficiente di Miralem Pjanic contro l'Hellas Verona. Messo in crisi dal ben più giovane (e quindi molto meno esperto) Matteo Pessina, il centrocampista della Juventus al Bentegodi ha infatti sofferto tantissimo, soprattutto nel primo tempo. Fino alla ciliegina sulla torta - si fa per dire - della ripresa: l'assist, seppur involontario, a Borini per l'1-1 gialloblù che ha avviato la rimonta. Troppa leggerezza, poca fame e scarsa lucidità: dov'è finito il vero Miralem Pjanic?

Questi tutti i voti di Miralem Pjanic:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoJuve: 4,5