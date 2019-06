Le pagelle di Pjanic: sbaglia poco, che differenza tra i due tempi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nemo propheta in patria. Un motto che vale anche per Miralem Pjanic, acclamato al suo ritorno allo Stadium con la maglia della Bosnia, ma incapace di guidare la sua nazionale a fare punti in casa dell'Italia. Nonostante, da parte del regista della Juventus sia arrivata una prestazione nel complesso positiva. "Sbaglia il primo passaggio al trentottesimo del primo tempo" sottolinea TMW, mentre La Gazzetta dello Sport ne mette in risalto la differenza nel rendimento tra i due tempi. Specchio, scrive il quotidiano, della Bosnia intera.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5