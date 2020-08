Le pagelle di Pjanic: ultima alla Juve ordinata, ma vale di più. Sostituito per disperazione

vedi letture

L'ultima allo Stadium si rivela anche l'ultima con la maglia della Juventus. Miralem Pjanic, l'ex nella sfida con l'Olympique Lione, chiude la sua esperienza in bianconero con una grossa delusione, per il risultato e per la sua prestazione. Da La Gazzetta dello Sport riceve un 5 in pagella perché è "ordinato, ma lui vale di più". Stesso voto dal Corriere dello Sport per "la gestione del gioco lenta" e dal Corriere della Sera secondo cui viene "sostituito per disperazione".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttojuve.com: 6