© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non sapremo mai cosa sarebbe successo se avesse lasciato in panchina un Harry Kane non al top. Fatto sta che la scelta di schierare dal primo minuto l’attaccante simbolo del Tottenham non è stata fortunata per Mauricio Pochettino. “Sbaglia la madre di tutte le decisioni: rischia e schiera Kane al posto di Moura, l’uomo che aveva portato gli Spurs in finale” scrive la Gazzetta dello Sport. “Sbaglia tutto - scrive Tuttosport -. Lucas Moura meritava di giocare qualche minuto in più, ma il tecnico argentino non ha avuto il coraggio di dire no a Herry Kane.

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5