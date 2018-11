Le pagelle di Pogba - Applaudito ma non rimpianto, 80 minuti orrendi

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Applaudito ma non rimpianto per 80 minuti (orrendi), ma spunta nei due gol dello United". Così il 'Corriere della Sera' oggi in edicola commenta la prestazione di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United ieri vittorioso all'Allianz Stadium contro la Juventus. "Lo Stadium lo ama e lo accoglie con un boato", scrive il 'Corriere dello Sport'. Questo il commento di TMW: "Probabilmente il grande assente della serata, gli applausi nel pre-partita dei suoi ex tifosi lo “addolciscono”. In campo non riesce a prendere per mano la propria squadra. Un voto in più per aver propiziato l’autorete di Alex Sandro nel finale". Di seguito i voti.

Le pagelle di Paul Pogba

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 6.5

Corriere dello Sport - 5.5

Corriere della Sera - 6

La Repubblica - 6.5

Tuttosport - 6.5

La Stampa - 6.5