Matteo Politano ha segnato un gol che potrebbe essere pesantissimo nell'economia della stagione dell'Inter e le pagelle del giorno dopo non possono certo non tenere conto di questo, anche se la sua non è stata certo una delle migliori prestazioni personali in stagione, dovuta anche al fatto che Spalletti continua ad avere gli uomini contati in attacco e per forza di cose i sempre utilizzati sembrano essere piuttosto stanchi. L'ex Sassuolo non avrà però tempo per riposarsi: giovedì arriverà l'Eintracht a San Siro e domenica prossima ci sarà il derby, altre due partite che diranno tanto sulle ambizioni nerazzurre di quest'anno.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7