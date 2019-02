© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un gol bellissimo e tante accelerazioni che hanno mandato in crisi la difesa della Fiorentina. Matteo Politano ha segnato mettendo in pratica la giocata che preferisce e oltre a quella ha messo in campo una prestazione di sostanza e qualità. In campo dà tutto e Spalletti è costretto a toglierlo dal campo quando lo vede completamente stremato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5