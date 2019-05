Le pagelle di Politano: palla in buca d'angolo ed è 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano, autore del gol che ha aperto la sfida contro il Chievo, è uno dei migliori in campo della sfida che ha chiuso il 36° turno di Serie A. Il sesto gol in campionato è anche quello più prezioso vista la piega che stava prendendo la partita: esce tra gli applausi dopo aver messo la palla in buca d'angolo con un tiro davvero chirurgico. Si fa male e questa non è certo una buona notizia: non ci voleva in questo finale di stagione in cui i nerazzurri non possono sbagliare niente.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

MilanNews.it: 7