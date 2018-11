Le pagelle di Politano: sua la cura contro il mal di gol. Decisivo al 94'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol, il suo primo in azzurro, per permettere a Roberto Mancini di chiudere il 2018 con il sorriso. Matteo Politano è stato il grande protagonista della vittoria dell'Italia sugli Stati Uniti, segnando la rete del successo al 94' dopo essere entrato in campo pochi minuti prima. Sua la cura per il mal di gol degli azzurri con un gol fatto di volontà e classe. Nell'Italia del 2019 ci sarà ancora più spazio per lui.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

QS: 7