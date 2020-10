Le pagelle di Portanova - L'esordio da titolare non lo spaventa, Cordaz gli nega il gol

Un esordio da titolare sufficiente per il giovane Manolo Portanova, anche se c'è qualcosa da migliorare come scrive la Gazzetta dello Sport: "Un ritratto in due azioni: due inserimenti super, la specialità della casa. Il problema è che sulla palla buona, davanti a Cordaz, gli tira addosso: la potenza è nulla senza scavetto". Tuttosport non nega la sufficienza alla scommessa bianconera: "Dalla doppietta al Novara nel precampionato alla serie A, il salto non spaventa questo 2000 dalla personalità già spiccata. Prima da titolare con buone cose".

I VOTI DI PORTANOVA:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

TuttoJuve: 6