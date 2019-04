Le pagelle di Prandelli: derby amaro, non cambia lo spartito previsto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cesare Prandelli raccoglie una sconfitta pesante e netta al suo primo derby della Lanterna: se la gioca con il pressing asfissiante, manda in campo un Genoa tutto cuore ma quando va sotto, non riesce a trovare una variante allo spartito già programmato. La Gazzetta dello Sport evidenzia come l'assenza di un centravanti si faccia sentire, e parecchio: con la sconfitta di ieri, il Bologna si avvicina ancora in classifica, ma l'attenzione dei rossoblù andrà inevitabilmente tutta alla gara di stasera. Il primo derby è amaro, ora serve una reazione immediata contro il Torino.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Il Secolo XIX: 5

Tuttosport: 5