Le pagelle di Prandelli: sei partite, ancora non vince. Il gioco stenta, è un passo indietro

Cesare Prandelli rinvia la prima vittoria in Serie A in questo nuovo corso alla Fiorentina, ma almeno porta a casa un pari contro l'Hellas Verona. "La sua Fiorentina sta crescendo sul piano del temperamento, ma non riesce ancora a proporre una valida idea di gioco", scrive La Gazzetta dello Sport che comunque gli dà una sufficienza in pagella. Stesso voto dal Corriere dello Sport, mentre Tuttosport gli assegna mezzo punto in meno e scrive che il gioco stenta. Per il Corriere Fiorentino è un passo indietro: la squadra ci mette il cuore, ma va peggio rispetto alla gara col Sassuolo.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere Fiorentino: 5,5