Le pagelle di Prandelli: zero gol e personalità. Ora la classifica viola è davvero preoccupante

vedi letture

La Fiorentina è in crisi profonda. Una crisi che neanche il cambio in panchina, col passaggio da Iachini a Cesare Prandelli, è riuscito a sistemare. Quella vista ieri contro l’Atalanta è stata la solita squadra impaurita e senza personalità, oltre che con le solite problematiche nel costruire azioni pericolose. E proprio questa mancanza di personalità è la sottolineatura che fa anche la Gazzetta dello Sport nella pagella del tecnico. Il 4-5-1 difensivo che schiera inizialmente regge il campo ma non crea gioco. E i giocatori di qualità, tutti seduti inizialmente in panchina, forse tardano ad entrare. E ora la classifica fa davvero paura.

Le pagelle di Prandelli

TMW 5

La Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 4,5

Corriere della Sera 5