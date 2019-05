© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima in serie per Proto che si prende subito le luci della ribalta. Una parata miracolosa su Deiola, sempre attento e sicuro. Non a caso viene premiato con una pioggia i 7 in pagella, a cominciare dal Corriere dello Sport: "Toglie un gol a Deiola, almeno altre due belle parate, è bravo e sicuro in uscita. Festeggia il suo debutto in serie A al tramonto della stagione, cancellando le ombre autunnali dell'Europa League". Stesso voto e giudizio simile su TMW: "Prima da titolare in serie A e subito una super prestazione. Salva su Deiola con un intervento prodigioso, non può nulla sulla girata di testa di Pavoletti".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 7