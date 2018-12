© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come pochi minuti possono compromettere una prestazione. E’ il caso di Ivan Provedel. Il portiere dell’Empoli è incolpevole sulla sassata di Gaston Ramirez e sul 2-1 di Quagliarella. E’ però sfortunato sui due gol di Caprari. Nel primo caso il pallone passa sotto il suo corpo mentre in occasione del poker blucerchiato viene sorpreso dalla traiettoria del numero 17 doriano. “Non può niente sul missile terra-aria di Ramirez. Così come sulla conclusione ravvicinata di Quagliarella. Sbaglia tutto sulle due conclusioni di Caprari” il commento alla votazione di TMW.

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

La Stampa: 5

Il Secolo XIX: 4