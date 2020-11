Le pagelle di Pulgar: errore mortale sull’1-0. Mossa a sorpresa, ma fallita

Seconda sconfitta in campionato per la Fiorentina di Cesare Prandelli, travolta a centrocampo e anche per errori individuali. Come quello di Erick Pulgar, definito “mortale” da La Gazzetta dello Sport, 5 in pagella. Stesso voto per il Corriere dello Sport: “Si dimentica di fermare Romagnoli che firma l’1-0”. Mossa a sorpresa, ma fallita, chiosa Tuttosport.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

FirenzeViola: 5