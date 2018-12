Le pagelle di Pulgar - Un errore pesantissimo e si arrende

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna affonda sotto i colpi della Sampdoria. A nulla serve la rete di Poli, la difesa fa acqua da tutte le parti. La palma del peggiore pero va a Erick Pulgar, come scrive proprio TMW: "La palla persa a pochi metri dall'area di rigore è l'emblema di una serata da dimenticare in fretta per il Bologna di Pippo Inzaghi. Il cileno non riesce a contenere Caprari e Ramirez, peggiore in campo". Stesso voto, 4,5, anche da parte de La Gazzetta dello Sport: "Errore pesantissimo sul 2-1. E lì si arrende"

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4,5