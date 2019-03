Le pagelle di Pussetto: disumano, i suoi strappi fanno ammattire Criscito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignacio Pussetto non segna, eppure riesce a rubare la copertina di Udinese-Genoa sia a Okaka che a Mandragora e il suo eurogol. Il migliore in campo è lui, l'argentino, autore di una prova sensazionale. Da 7,5, per noi di Tuttomercatoweb.com come per La Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Scatta e strappa, facendo ammattire Criscito. Mette lo zampino in entrambi i gol (assist sul secondo) e sfiora la gioia personale. Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera, che comunque ne tesse le lodi. Non potrebbe essere altrimenti: pur senza marcare, questa vittoria porta anche la sua firma.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Messaggero Veneto: 7,5

Tuttoudinese.it: 7