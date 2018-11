Le pagelle di Pussetto - Domina sul piano fisico, corre senza sosta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per La Gazzetta dello Sport Ignacio Pussetto è il migliore in campo dell'Udinese contro la Roma, tanto da meritare 7,5 in pagella. "Corre, rincorre, duella, sfiora il gol, lo ispira a De Paul, lo segna aiutandosi col braccio. Potesse giovare qualche pallone in più...". Anche TMW elogia la sua prestazione: "Sua l’unica, mezza, palla-gol nel nulla del primo tempo friulano. Dà il via alla rete di De Paul, molto ingenuo sull’azione che avrebbe portato al 2-0 senza (giusto) intervento del VAR. Ha sulla coscienza quell’errore, ma è incredibile come riesca a essere dominante sul piano fisico contro giocatori più strutturati di lui".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 6,5